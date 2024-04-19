Джерело - Чемпіон.

У межах стартового туру ІІ етапу Суперліги з гандболу сезону-2023/2024 відбулося 3 матчі. Лідер чемпіонату Мотор здобув розгромну перемогу над Донбасом.

Чемпіонат України з гандболу - Суперліга

1 тур ІІ етапу, 19 квітня

СКА-ШВСМ — Карпати 29:22 (15:9)

ХНУ-ДЮСШ 1 — СКА-Львів 31:24 (18:12)

Мотор — Донбас 45:18 (21:9)

Сьогодні відбудеться ще один матч у Суперлізі, трансляція доступна на ютуб-каналі Федерації гандболу України

16:00. Одеса — Ізмаїл

Формат чемпіонату Суперліги України з гандоблу

ІІ етап. Група А, яка складена з чотирьох команд, зіграє за підсумкові 1-4 місця, Група Б, що складена з трьох команд, зіграє за підсумкові 5-8 місця. Усі очки та голи з І етапу зберігаються на ІІ етапі. Іншими словами: команди розпочинають ІІ етап з тими показниками, що вони здобули на І етапі. Матчі ІІ етапу пройдуть всередині груп. У кожній групі на ІІ етапі проводиться по чотири тури. Таким чином, команди груп А та Б зіграють на ІІ етапі по 12 матчів.

Підсумкова таблиця ІІ етапу стане підсумковою таблицею чемпіонату.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.