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Добродій-Медуніверситет переміг Регіну-МЕГУ у вирішальному матчі за 5 місце Суперліги

Сьогодні 13:43 105 0
Добродій-Медуніверситет переміг Регіну-МЕГУ у вирішальному матчі за 5 місце Суперліги
#Регіна, #Добродій-Медуніверситет

Джерело - Чемпіон.

Добродій-Медуніверситет переграв Регіну-МЕГУ в третій грі серії за 5-6 місця жіночої Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:23, 25:11). Після цієї перемоги підопічні Юлії Якушевої посіли п'яте місце в Суперлізі, Регіна — шоста за підсумками плей-оф.

Нагадаємо, що в першому матчі Добродій здобув упевнену перемогу, проте Регіна зуміла зрівняти рахунок у другій грі серії.

Чемпіонат України з волейболу серед жінок - Суперліга
Плей-оф, 5-6 місце
Третій матч, 19 квітня

Добродій-Медуніверситет — Регіна-МЕГУ 3:0 (25:20, 25:23, 25:11)
Рахунок у серії 2:1

Склади команд

Добродій-Медуніверситет: Якушева (к) (30), Кучер (7), Музиченко (12), Воротниченко (1), Крива (3), Сіряцька (4), Букацелі (л), Бойко (л). На заміну виходили: Вабіщевич (4), Завала (1), Падакова, Парицька.

Регіна-МЕГУ: Павлик (19), Мінько, Трофімчук (4), Згурська (4), Накоскіна (9), Савченко (7), Прокопова (л), Лустюк (л). На заміну виходили: Коновалова.

Зазначимо, що жіночий Прометей став чемпіоном Суперліги, а Буковинка здобула перемогу в грі за бронзу.

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