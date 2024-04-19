Добродій-Медуніверситет переміг Регіну-МЕГУ у вирішальному матчі за 5 місце Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Добродій-Медуніверситет переграв Регіну-МЕГУ в третій грі серії за 5-6 місця жіночої Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:23, 25:11). Після цієї перемоги підопічні Юлії Якушевої посіли п'яте місце в Суперлізі, Регіна — шоста за підсумками плей-оф.

Нагадаємо, що в першому матчі Добродій здобув упевнену перемогу, проте Регіна зуміла зрівняти рахунок у другій грі серії.

Чемпіонат України з волейболу серед жінок - Суперліга

Плей-оф, 5-6 місце

Третій матч, 19 квітня

Добродій-Медуніверситет — Регіна-МЕГУ 3:0 (25:20, 25:23, 25:11)

Рахунок у серії 2:1

Склади команд

Добродій-Медуніверситет: Якушева (к) (30), Кучер (7), Музиченко (12), Воротниченко (1), Крива (3), Сіряцька (4), Букацелі (л), Бойко (л). На заміну виходили: Вабіщевич (4), Завала (1), Падакова, Парицька.

Регіна-МЕГУ: Павлик (19), Мінько, Трофімчук (4), Згурська (4), Накоскіна (9), Савченко (7), Прокопова (л), Лустюк (л). На заміну виходили: Коновалова.

Зазначимо, що жіночий Прометей став чемпіоном Суперліги, а Буковинка здобула перемогу в грі за бронзу.