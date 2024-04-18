EA Sports уклали угоду з Red Bull Racing та Ферстаппеном

Джерело - Red Bull Racing.

Red Bull разом зі своїм гонщиком Максом Ферстаппеном уклали угоду з компанією відеоігор EA Sports, яка є розробником офіційної відеоігри Формули-1.

Про це повідомила австрійська команда на своєму офіційному сайті.

У рамках угоди Red Bull стане ключовим партнером у підготовці та запуску гри F1 24, а також у просуванні інших ігор EA, таких як EA Sports FC. Зазначається, що партнерство також охоплює гонщика Макса Ферстаппена, на шоломі якого цього сезону буде логотип EA Sports, а також декілька унікальних дизайнів шоломів, натхнених EA Sports F1, на ключових Гран-прі.

Ферстаппен також стане зіркою обкладинки гри F1 24 Champions Edition, яка вийде 28 травня.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.