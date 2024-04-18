Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з гандболу у фінальній частині чемпіонату Європи-2024 зіграє у групі F.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Наша команда вперше за 10 років відібралася на жіночий чемпіонат Європи з гандболу.
Україна потрапила до четвертого кошика команд.
Результати жеребкування
- Група А: Швеція, Угорщина, Північна Македонія Туреччина
- Група В: Чорногорія, Румунія, Сербія, Чехія
- Група С: Франція, Іспанія, Польща, Португалія
- Група D: Данія, Швейцарія, Хорватія Фарерські острови
- Група Е: Норвегія, Австрія, Словенія, Словаччина
- Група F: Нідерланди, Німеччина, Ісландія, Україна
Матчі фінальної частини чемпіонату Європи з гандболу відбудуться з 28 листопада до 15 грудня.