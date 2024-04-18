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11.04.2024 16:43 1020

Визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024

Сьогодні 21:05 108 0
Визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу у фінальній частині чемпіонату Європи-2024 зіграє у групі F.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Наша команда вперше за 10 років відібралася на жіночий чемпіонат Європи з гандболу.

Україна потрапила до четвертого кошика команд.

Результати жеребкування

  • Група А: Швеція, Угорщина, Північна Македонія Туреччина
  • Група В: Чорногорія, Румунія, Сербія, Чехія
  • Група С: Франція, Іспанія, Польща, Португалія
  • Група D: Данія, Швейцарія, Хорватія Фарерські острови
  • Група Е: Норвегія, Австрія, Словенія, Словаччина
  • Група F: Нідерланди, Німеччина, Ісландія, Україна

Матчі фінальної частини чемпіонату Європи з гандболу відбудуться з 28 листопада до 15 грудня.

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