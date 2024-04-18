Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу у фінальній частині чемпіонату Європи-2024 зіграє у групі F.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Наша команда вперше за 10 років відібралася на жіночий чемпіонат Європи з гандболу.

Україна потрапила до четвертого кошика команд.

Результати жеребкування

Група А: Швеція, Угорщина, Північна Македонія Туреччина

Група В: Чорногорія, Румунія, Сербія, Чехія

Група С: Франція, Іспанія, Польща, Португалія

Група D: Данія, Швейцарія, Хорватія Фарерські острови

Група Е: Норвегія, Австрія, Словенія, Словаччина

Група F: Нідерланди, Німеччина, Ісландія, Україна

Матчі фінальної частини чемпіонату Європи з гандболу відбудуться з 28 листопада до 15 грудня.