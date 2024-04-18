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11.04.2024 16:43 1020

Буковинка стала бронзовою призеркою жіночої Суперліги

Сьогодні 20:54 118 0
Буковинка стала бронзовою призеркою жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Чернівецька Буковинка перемогла Балту в третьому матчі поспіль та здобула бронзові медалі Суперліги-Дмарт сезону-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (22:25, 24:26, 18:25). Враховуючи перемоги Буковинки в перших двох матчах серії, доля бронзових нагород чемпіонату України була визначена вже в третьому матчі протистояння.

Чемпіонат України з волейболу — Суперлiга-2023/24 (жінки)
Матч третє місце, Третя гра
18 квітня
СК Балта — Буковинка 0:3 (22:25, 24:26, 18:25)
(Рахунок у серії 0:3)

Балта: Волченко (к), Лиса, Ратій, Склярова, Ногіна, Стрельбицька, Малишева, Карасьова (л). На заміну виходили: Дрьомова, Калашник

Буковинка: Лохманчук, Старостенко, Дзюба, Капланська Д., Герасимчук, Тверда, Ротар (л, к). На заміну виходили: Капланська М., Жаркова, Гусейнова, Черкашина, Стравінскайте

Нагадаємо, жіночий Прометей став чемпіоном Суперліги сезону-2023/2024.

А напередодні Регіна обіграла Добродій та зрівняла рахунок у серії за 5-6 місце Суперліги.

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