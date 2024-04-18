Буковинка стала бронзовою призеркою жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Чернівецька Буковинка перемогла Балту в третьому матчі поспіль та здобула бронзові медалі Суперліги-Дмарт сезону-2023/24.
Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (22:25, 24:26, 18:25). Враховуючи перемоги Буковинки в перших двох матчах серії, доля бронзових нагород чемпіонату України була визначена вже в третьому матчі протистояння.
Балта: Волченко (к), Лиса, Ратій, Склярова, Ногіна, Стрельбицька, Малишева, Карасьова (л). На заміну виходили: Дрьомова, Калашник
Буковинка: Лохманчук, Старостенко, Дзюба, Капланська Д., Герасимчук, Тверда, Ротар (л, к). На заміну виходили: Капланська М., Жаркова, Гусейнова, Черкашина, Стравінскайте
Нагадаємо, жіночий Прометей став чемпіоном Суперліги сезону-2023/2024.
А напередодні Регіна обіграла Добродій та зрівняла рахунок у серії за 5-6 місце Суперліги.