Регіна обіграла Добродій та зрівняла рахунок у серії за 5-6 місце Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Добродій-Медуніверситет поступився Регіну-МЕГУ в другій грі серії за 5-6 місця жіночої Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2 (19:25, 25:21, 20:25, 25:20, 15:11). У першому матчі Добродій здобув упевнену перемогу.
Чемпіонат України з волейболу серед жінок - Суперліга
Плей-оф, 5-6 місце
Плей-оф, 5-6 місце
Другий матч, 18 квітня
Регіна-МЕГУ — Добродій-Медуніверситет 3:2 (19:25, 25:21, 20:25, 25:20, 15:11)
Рахунок у серії 1:1
Вирішальна зустріч, яка визначить переможця серії, відбудеться 19 квітня. Початок — об 11:30 за київським часом.
Нагадаємо, жіночий Прометей став чемпіоном Суперліги сезону-2023/2024.