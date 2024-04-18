Регіна обіграла Добродій та зрівняла рахунок у серії за 5-6 місце Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Добродій-Медуніверситет поступився Регіну-МЕГУ в другій грі серії за 5-6 місця жіночої Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 (19:25, 25:21, 20:25, 25:20, 15:11). У першому матчі Добродій здобув упевнену перемогу.

Чемпіонат України з волейболу серед жінок - Суперліга

Плей-оф, 5-6 місце

Другий матч, 18 квітня

Регіна-МЕГУ — Добродій-Медуніверситет 3:2 (19:25, 25:21, 20:25, 25:20, 15:11)

Рахунок у серії 1:1

Вирішальна зустріч, яка визначить переможця серії, відбудеться 19 квітня. Початок — об 11:30 за київським часом.

Нагадаємо, жіночий Прометей став чемпіоном Суперліги сезону-2023/2024.