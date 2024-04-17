Джерело - Чемпіон.

Українська жіноча збірна шпажисток дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2024 серед кадетів та юніорів, що проходить в Саудівській Аравії.

До команди "синьо-жовтих" увійшли: Анна Максименко, Эміли Конрад, Аліна Дмитрук, Олександра Романова.

На шляху до 1/4 турніру українки здолали суперниць з Індії та Японії. В чвертьфіналі шпажистки поступились команді з Франції (45:41).

Золоті медалі здобула збірна США, яка здолала Польщу в фіналі змагання.

Результати командного турніру шпажисток

Нагадаємо, що Максименко здобула золото на цьому чемпіонаті світу.

Україну на цих змаганнях представляють 34 спортсмени, 13 із яких уже відзначилися нагородами на минулому чемпіонаті Європи в італійському Неаполі.