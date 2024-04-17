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Добродій переміг Регіну в першому матчі серії за 5-6 місця жіночої Суперліги

Сьогодні 21:20 118 0
Добродій переміг Регіну в першому матчі серії за 5-6 місця жіночої Суперліги
#Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Добродій-Медуніверситет здолав Регіну-МЕГУ в першому матчі серії за 5-6 місця жіночої Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:19).

Чемпіонат України з волейболу серед жінок - Суперліга
Плей-оф, 5-6 місце
Перший матч
17 квітня

Добродій-Медуніверситет — Регіна-МЕГУ 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:19)

Добродій-Медуніверситет: Якушева (к) (31), Кучер (10), Музиченко (17), Воротниченко (7), Крива (15), Сіряцька (3), Букацелі (л), Бойко (л). На заміну виходили: Завала, Костянець, Парицька (1), Каланчук, Вабіщевич, Падакова.

Регіна-МЕГУ: Павлик (24), Грязіна (к) (1), Трофімчук (5), Згурська (3), Накоскіна (12), Савченко (8), Прокопова (л), Лустюк (л). На заміну виходили: Мінько (2).

Наступний поєдинок серії відбудеться 18 квітня. Початок — о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, жіночий Прометей став чемпіоном Суперліги сезону-2023/2024.

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