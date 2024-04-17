Формула-1 повертається в Шанхай: розклад Гран-прі Китаю

Джерело - Чемпіон.

Гонка п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Китаю, відбудеться в неділю, 21 квітня. Піднебесна прийматиме перегони Ф-1 вперше з 2019 року, коли вони організовували 1000-й етап в історії "королеви автоспорту".

У 2020 році через пандемію CODIV-19 гонку в Китаї довелося перенести і лише цього тижня Формула-1 повертається на трасу в Шанхаї. Гоночний вікенд традиційно триватиме з п'ятниці по неділю.

Зазначимо, що рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Китаю є 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес, — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі двічі тріумфував Фернандо Алонсо, що нещодавно підписав новий контракт з Астон Мартін, (2005, 2013) та пілот РБ Данієль Ріккардо (2018).

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Розклад Гран-прі Китаю-2024

Сесія Дата Час Практика 1 19 квітня 06:30 - 07:30 Спринт кваліфікація 19 квітня 10:30 - 11:14 Спринт 20 квітня 06:00 - 07:00 Кваліфікація 20 квітня 10:00 - 11:00 Гонка 21 квітня 10:00

F1 Sprint weekends have had a re-shuffle for 2024 🔀



Keep the timings for this weekend's action in China handy, as we prepare for the first #F1Sprint of the season!#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/o8QtF3lVLj — Formula 1 (@F1) April 15, 2024

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.