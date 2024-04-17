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Дефлімпійська збірна України здобула 17 нагород на чемпіонаті світу в Казахстані

Сьогодні 10:50 117 0
Дефлімпійська збірна України здобула 17 нагород на чемпіонаті світу в Казахстані
#Федерація дзюдо України

Джерело - ФДУ.

Дефлімпійська збірна України з дзюдо здобула 17 нагород на чемпіонаті світу, який проходив у Туркестані (Казахстан), і посіла перше місце у загальнокомандному заліку.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Українські спортсмени здобули 6 золотих нагород, 4 срібних та 7 бронзових.

Перше місце

  • Анна Шостак (до 52кг)
  • Софія Волянюк (до 57 кг) 
  • Геворг Геворгян (до 81 кг)
  • Марина Погорелова (до 70 кг)
  • Оксана Кравченко (понад 78кг)
  • Жіноча команда (Оксана Кравченко, Марина Погорєлова, Катерина Шепелюк, Анна Шостак, Софія Волянюк)

Друге місце

  • Наталія Ненько (до 48кг)
  • Катерина Шепелюк (до 63кг)
  • Андрій Погорелов (понад 100кг)
  • Чоловіча команда (Артем Фандєєв, Геворг Геворгян, Лука Нетяха, Дмитро Шеретов, Григорій Вшестенко)

Третє місце

  • Єлизавета Дідоренко (до 48кг)
  • Григорій Вшестнеко (до 73 кг)
  • Галина Винниченко (до 70 кг)
  • Лука Нетяга (до 90 кг)
  • Марія Бала (до 78кг)
  • Артем Фандєєв (до 100кг)
  • Владислав Мозирєв та Катерина Шепелюк (ката)

Турнір проходив з 10 по 15 квітня. На ньому змагалися представники 15 країн, До складу української команди увійшло 25 спортсменів: 14 чоловіків та 11 жінок. Зазначимо, що збірна України була найчисельнішою серед учасників чемпіонату світу.

Нагадаємо, нещодавно українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо.

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