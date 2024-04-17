Дефлімпійська збірна України здобула 17 нагород на чемпіонаті світу в Казахстані

Джерело - ФДУ.
Дефлімпійська збірна України з дзюдо здобула 17 нагород на чемпіонаті світу, який проходив у Туркестані (Казахстан), і посіла перше місце у загальнокомандному заліку.
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
Українські спортсмени здобули 6 золотих нагород, 4 срібних та 7 бронзових.
Перше місце
- Анна Шостак (до 52кг)
- Софія Волянюк (до 57 кг)
- Геворг Геворгян (до 81 кг)
- Марина Погорелова (до 70 кг)
- Оксана Кравченко (понад 78кг)
- Жіноча команда (Оксана Кравченко, Марина Погорєлова, Катерина Шепелюк, Анна Шостак, Софія Волянюк)
Друге місце
- Наталія Ненько (до 48кг)
- Катерина Шепелюк (до 63кг)
- Андрій Погорелов (понад 100кг)
- Чоловіча команда (Артем Фандєєв, Геворг Геворгян, Лука Нетяха, Дмитро Шеретов, Григорій Вшестенко)
Третє місце
- Єлизавета Дідоренко (до 48кг)
- Григорій Вшестнеко (до 73 кг)
- Галина Винниченко (до 70 кг)
- Лука Нетяга (до 90 кг)
- Марія Бала (до 78кг)
- Артем Фандєєв (до 100кг)
- Владислав Мозирєв та Катерина Шепелюк (ката)
Турнір проходив з 10 по 15 квітня. На ньому змагалися представники 15 країн, До складу української команди увійшло 25 спортсменів: 14 чоловіків та 11 жінок. Зазначимо, що збірна України була найчисельнішою серед учасників чемпіонату світу.
Нагадаємо, нещодавно українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо.