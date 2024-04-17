Дефлімпійська збірна України здобула 17 нагород на чемпіонаті світу в Казахстані

Джерело - ФДУ.

Дефлімпійська збірна України з дзюдо здобула 17 нагород на чемпіонаті світу, який проходив у Туркестані (Казахстан), і посіла перше місце у загальнокомандному заліку.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Українські спортсмени здобули 6 золотих нагород, 4 срібних та 7 бронзових.

Перше місце

Анна Шостак (до 52кг)

Софія Волянюк (до 57 кг)

Геворг Геворгян (до 81 кг)

Марина Погорелова (до 70 кг)

Оксана Кравченко (понад 78кг)

Жіноча команда (Оксана Кравченко, Марина Погорєлова, Катерина Шепелюк, Анна Шостак, Софія Волянюк)

Друге місце

Наталія Ненько (до 48кг)

Катерина Шепелюк (до 63кг)

Андрій Погорелов (понад 100кг)

Чоловіча команда (Артем Фандєєв, Геворг Геворгян, Лука Нетяха, Дмитро Шеретов, Григорій Вшестенко)

Третє місце

Єлизавета Дідоренко (до 48кг)

Григорій Вшестнеко (до 73 кг)

Галина Винниченко (до 70 кг)

Лука Нетяга (до 90 кг)

Марія Бала (до 78кг)

Артем Фандєєв (до 100кг)

Владислав Мозирєв та Катерина Шепелюк (ката)

Турнір проходив з 10 по 15 квітня. На ньому змагалися представники 15 країн, До складу української команди увійшло 25 спортсменів: 14 чоловіків та 11 жінок. Зазначимо, що збірна України була найчисельнішою серед учасників чемпіонату світу.

Нагадаємо, нещодавно українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо.