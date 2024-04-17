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06.04.2024 09:54 880

Перуджа Плотницького зіграє з Вєро Волей у фіналі чемпіонату Італії

Сьогодні 09:35 75 0
Перуджа Плотницького зіграє з Вєро Волей у фіналі чемпіонату Італії
Фото: Суспільне Спорт
#Олег Плотницький

Джерело - Чемпіон.

Перуджа лідера національної збірної України Олега Плотницького зіграє з Вєро Волей у фінальній серії чемпіонату Італії з волейболу.

Перша гра фінального протистояння відбудеться 18 квітня у Перуджі.

На шляху до фіналу Пердужа здолала міланський Альянс (3:1 у серії), у іншій парі 1/2 фіналу Вєро Волей перемогла фаворита на перемогу в турнірі Трентіно (3:2).

Олег повів усі чотири матчі і зробив вагомий внесок у загальний успіх. Українець у кожній зустрічі набирав більше десяти очок.

Раніше ми повідомляли, що Плотницький заявив про відсутність контакту з ФВУ.

Нагадаємо, збірним України офіційно призначили головних тренерів на 2024 рік. На Олімпіаду-2024 в Парижі українці не відібралися.

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