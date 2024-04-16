Максименко здобула золото ЧС-2024 серед кадетів та юніорів

Джерело - Чемпіон.

16-річна українка Анна Максименко виграла золото чемпіонату світу-2024 з фехтування серед кадетів та юніорів, що триває в саудівському Ер-Ріяді.

Максименко у фіналі на шпагах здолала американку Шаріку Гаджалу — 15:13. Для Анни — це дебютне золото на ЧС серед кадетів та юніорів.

Зазначимо, що в лютому Максименко тріумфувала на чемпіонаті Європи серед юніорок.

Ще одна представниця збірної України Емілі Конрад дійшла до півфіналу, де поступилась саме Шаріці Гаджалі — 7:15 та вперше здобула нагороду ЧС, ставши бронзовою призеркою турніру.

Нагадаємо, Україну на цих змаганнях представляють 34 спортсмени, 13 із яких уже відзначилися нагородами на минулому чемпіонаті Європи в італійському Неаполі.

Раніше ми повідомляли результати чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї — рапіри, шпаги і шаблі — в одному місці.