Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві

Джерело - Чемпіон.

Футзальні збірні України та Франції не визначили сильнішого в третьому турі міжнародного товариського турніру в Литві.

Зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 4:4. Другий тайм українці починали з комфортним гандикапом у три голи, але у потім тричі пропустили впродовж кількох хвилин. Попри ігрову перевагу наприкінці матчу, команда Олександра Косенка не змогла знову вийти вперед.

Міжнародний турнір з футзалу

Третій тур, 16 квітня

Україна — Франція 4:4 (3:1)

Голи: 1:0 - Абакшин 2’, 2:0 - Мельник 15’, 2:1 - Бендалі 19’, 3:1 - Микитюк 23’, 4:1 - Швед 26’, 4:2 - Закехі 27’, 4:3 - Бехай 28’, 4:4 - Туре 34’.

Нагадаємо, в першому матчі на цьому міжнародному турнірі збірна України впевнено перемогла Литву, а другому турі "жовто-сині" зазнали нищівної поразки від Бразилії.

Остаточний розподіл місць стане відомий після того, як Бразилія та Литва проведуть останній матч. Поєдинок відбудеться сьогодні, 16 квітня. Початок зустрічі — о 19:30 за київським часом.

Турнір у Литві був підготовчим до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.