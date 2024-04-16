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Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві

Сьогодні 18:42 209 0
Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві
#Збірна України з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Футзальні збірні України та Франції не визначили сильнішого в третьому турі міжнародного товариського турніру в Литві. 

Зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 4:4. Другий тайм українці починали з комфортним гандикапом у три голи, але у потім тричі пропустили впродовж кількох хвилин. Попри ігрову перевагу наприкінці матчу, команда Олександра Косенка не змогла знову вийти вперед. 

Міжнародний турнір з футзалу
Третій тур, 16 квітня

Україна — Франція 4:4 (3:1)

Голи: 1:0 - Абакшин 2, 2:0 - Мельник 15, 2:1 - Бендалі 19, 3:1 - Микитюк 23, 4:1 - Швед 26, 4:2 - Закехі 27, 4:3 - Бехай 28, 4:4 - Туре 34

Нагадаємо, в першому матчі на цьому міжнародному турнірі збірна України впевнено перемогла Литву, а другому турі "жовто-сині" зазнали нищівної поразки від Бразилії. 

Остаточний розподіл місць стане відомий після того, як Бразилія та Литва проведуть останній матч. Поєдинок відбудеться сьогодні, 16 квітня. Початок зустрічі — о 19:30 за київським часом. 

Турнір у Литві був підготовчим до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.

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