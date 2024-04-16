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Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я

Сьогодні 16:20 297 0
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я
#Олімпіада-2024

Джерело - РИА Новости.

Представник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що РФ не планує припиняти вогонь на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі. 

Слова Пєскова цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости". 

"Президент і наші військові звертали увагу, що київський режим використовує такі ідеї для спроби перегрупуватися, переозброїтися тощо, тощо. Це суттєво ускладнює процес розгляду подібних ініціатив", — сказав Пєсков. 

Нагадаємо, що з пропозицією встановити олімпійське перемир’я виступив президент Франції Еммануель Макрон

Практика припинення воєн час Олімпійських ігор існує ще з часів Давньої Греції. Втім, після відродження олімпійського руху ця традиція не збереглася — агресори не погоджуються на зупинку бойових дій. 

Нагадаємо, 16 квітня, у Греції відбулась урочиста церемонія запалювання вогню Олімпійських та Паралімпійських ігор. 

Через 100 років після того, як ОІ востаннє проходили у столиці Франції, країна втретє зустрічатиме Олімпійський вогонь 8 травня у Марселі. Полум'я відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.

Олімпійські ігри триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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