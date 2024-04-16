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У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024

Сьогодні 13:25 1096 0
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулась урочиста церемонія запалювання вогню Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року. 

Традиційно захід пройшов на місці зародження змагань на півдні Греції.

Відео

Через 100 років після того, як Олімпійські ігри востаннє проходили у столиці Франції, країна втретє зустрічатиме Олімпійський вогонь 8 травня у Марселі. Полум'я відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.

Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше ми писали, що Макрон прагне досягти припинення вогню в усіх війнах і збройних конфліктах, які наразі тривають, зокрема й у російсько-українській війні, на час проведення ОІ.

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