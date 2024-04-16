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07.04.2024 07:40 1118

Музичук вдруге зіграла внічию зі зрадницею Лагно на турнірі претенденток

Сьогодні 08:39 230 0
Музичук вдруге зіграла внічию зі зрадницею Лагно на турнірі претенденток
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

15 квітня українка Анна Музичук зіграла внічию з колишньою українською шахісткою, яка проміняла Батьківшину на країну-терористку Росію, Катериною Лагно в 10 турі турніру претенденток 2024 року.

Про це повідомляє міжнародна організація шахістів ФІДЕ в Х (колишній Twitter).

Перший матч на змаганні між цими спортсменками, які народилися у Львові, також завершився нічиєю.

В активі Музичук стало 4 бали після 10 ігор.

Турнір претенденток з шахів

Торонто, Канада

10-й тур, 16 квітня

Катерина Лагно (країна-терористка) – Анна Музичук (Україна) – 0,5:0,5

Олександра Горячкіна (країна-терористка) – Лей Тінцзе (Китай) – 0:1

Нургюл Салімова (Болгарія) – Рамешбабу Вайшалі (Індія) – 0:1

Тань Чжуньї (Китай) – Хампі Конеру (Індія) – 0,5:0,5

Турнірне становище: Тань Чжун'ї, Лей Тінцзе – 6,5, Горячкіна, Лагно – по 5,5, Конера – 4,5, Салімова, Музичук – по 4, Вайшалі – 3,5.

Нагадаємо, Анна Музичук стала срібною призеркою Grand Swiss-2023.

Раніше ми повідомляли, що сестри Музичук не підписали контракт з Міністерством молоді та спорту України.

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