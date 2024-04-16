Музичук вдруге зіграла внічию зі зрадницею Лагно на турнірі претенденток

Джерело - Чемпіон.
15 квітня українка Анна Музичук зіграла внічию з колишньою українською шахісткою, яка проміняла Батьківшину на країну-терористку Росію, Катериною Лагно в 10 турі турніру претенденток 2024 року.
Про це повідомляє міжнародна організація шахістів ФІДЕ в Х (колишній Twitter).
Перший матч на змаганні між цими спортсменками, які народилися у Львові, також завершився нічиєю.
В активі Музичук стало 4 бали після 10 ігор.
Results | Round 10 | Women’s #FIDECandidates— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 16, 2024
🇨🇳 Tan Zhongyi ½-½ 🇮🇳 Humpy Koneru
Kateryna Lagno ½-½ 🇺🇦 Anna Muzychuk
Aleksandra Goryachkina 0-1 🇨🇳 Lei Tingjie
🇧🇬 Nurgyul Salimova 0-1 🇮🇳 Vaishali Rameshbabu pic.twitter.com/LzhK8ihD8j
Турнір претенденток з шахів
Торонто, Канада
10-й тур, 16 квітня
Катерина Лагно (країна-терористка) – Анна Музичук (Україна) – 0,5:0,5
Олександра Горячкіна (країна-терористка) – Лей Тінцзе (Китай) – 0:1
Нургюл Салімова (Болгарія) – Рамешбабу Вайшалі (Індія) – 0:1
Тань Чжуньї (Китай) – Хампі Конеру (Індія) – 0,5:0,5
Турнірне становище: Тань Чжун'ї, Лей Тінцзе – 6,5, Горячкіна, Лагно – по 5,5, Конера – 4,5, Салімова, Музичук – по 4, Вайшалі – 3,5.
Нагадаємо, Анна Музичук стала срібною призеркою Grand Swiss-2023.
Раніше ми повідомляли, що сестри Музичук не підписали контракт з Міністерством молоді та спорту України.