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07.04.2024 07:40 1118

Матюніна у змішаній парі виграла Зірковий юнацький турнір

Сьогодні 07:05 146 0
Матюніна у змішаній парі виграла Зірковий юнацький турнір
Фото: flickr.com
#Вероніка Матюніна

Джерело - Чемпіон.

Українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.

Про це інформує НОК України.

Її напарником був спортсмен з Іспанії Даніель Берзоса, всього № 355 у рейтингу до 19 років.

У фіналі дует обіграв суперників з Південної Кореї (3:0) та здобули золото.

Зазначимо, на турнірі 17-річна українка виступала в трьох розрядах з настільного тенісу: індивідуальному, парному та змішаному.

В індивідуальному і парному видах вона дійшла до стадій чвертьфіналів.

Відео

Зірковий юнацький турнір Подґоріца-2024 — WTT
Мікс U-19, фінал
14 квітня

Берзоса (Іспанія) / Матюніна (Україна) vs Кім / Чой (Республіка Корея) 3:0 (10, 3, 3)

Раніше ми повідомляли, що Матюніна стала чемпіонкою Європи серед молоді.

Нагадаємо, Микита Завада потрапив у число призерів молодіжного турніру, що відбувся в Болгарії.

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