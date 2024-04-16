Матюніна у змішаній парі виграла Зірковий юнацький турнір

Джерело - Чемпіон.

Українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.

Про це інформує НОК України.

Її напарником був спортсмен з Іспанії Даніель Берзоса, всього № 355 у рейтингу до 19 років.

У фіналі дует обіграв суперників з Південної Кореї (3:0) та здобули золото.

Зазначимо, на турнірі 17-річна українка виступала в трьох розрядах з настільного тенісу: індивідуальному, парному та змішаному.

В індивідуальному і парному видах вона дійшла до стадій чвертьфіналів.

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Зірковий юнацький турнір Подґоріца -2024 — WTT

Мікс U-19, фінал

14 квітня

Берзоса (Іспанія) / Матюніна (Україна) vs Кім / Чой (Республіка Корея) 3:0 (10, 3, 3)

Раніше ми повідомляли, що Матюніна стала чемпіонкою Європи серед молоді.

Нагадаємо, Микита Завада потрапив у число призерів молодіжного турніру, що відбувся в Болгарії.