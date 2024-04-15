Визначився склад збірної України на матч із Бразилією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу проведе товариський матч проти Бразилії в межах міжнародного турніру чотирьох країн у Литві. Головний тренер національної команди Олександр Косенко визначився зі стартовим складом.

Склад національної збірної України з футзалу

Збірна України: Савенко, Корсун, Швед, Микитюк, Шотурма

Запасні: Сухов, Семенченко, Чернявський, Жук, Абакшин, Мельник, Лебідь, Зварич, Педяш

Поєдинок відбудеться в понеділок, 15 квітня, в Йонаві. Початок зустрічі запланований на 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на ютуб-каналі ВЗБІРНА та ОТТ-платформі SWEET.TV.

Нагадаємо, в першому турі Україна розгромно перемогла господарів турніру — Литву, а Бразилія поступилася Франції з рахунком 2:3.

У вівторок, 16 квітня, команда Олександра Косенка зіграє ще один матч у межах турніру чотирьох країн. Суперником буде збірна Франції.

Українські футзалісти готуються до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.