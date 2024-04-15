Джерело - Чемпіон.

Сокіл Хмельницький мінімально переміг Кардинал-Рівне в перенесеному матчі 13 туру Екстра-ліги України з футзалу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів паркету. Ця гра стала завершальною в регулярному сезоні Екстра-ліги.

У наступному матчі Сокола з Ураганом, який відбудеться 20-го квітня, кожній потрібно набрати по одному заліковому пункту, щоб піднятися в таблиці на одну сходинку вище.

Рівняни проведуть поєдинок з Авророю, де повинні здобути перемогу, щоб піднятися вище Харкова в чемпіонаті.

Екстра-ліга України з футзалу

13 тур, 15 квітня

Сокіл Хмельницький — Кардинал-Рівне 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Токар, 1:1 - 13 Скибчик, 2:1 - 18 Бабак, 3:1 - 38 Абзалов, 3:2 - 39 Волков

Турнірна таблиця Екстра-ліги України з футзалу сезону-2023/2024

Раніше ми повідомляли, що в останньому турі чемпіонату МСК Харків знищив in.IT, а Енергія розгромно перемогла Кардинал-Рівне