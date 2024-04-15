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07.04.2024 07:40 1085

Збірна України зіграє з Бразилією на міжнародному турнірі в Литві

Сьогодні 11:45 104 0
Збірна України зіграє з Бразилією на міжнародному турнірі в Литві
#Збірна України з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу проведе товариський матч проти Бразилії в межах міжнародного турніру чотирьох країн у Литві. 

Поєдинок відбудеться сьогодні, 15 квітня, в Йонаві. Початок зустрічі запланований на 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на ютуб-каналі ВЗБІРНА та ОТТ-платформі SWEET.TV. 

Міжнародний турнір
Другий матч
15 квітня

Україна — Бразилія

Нагадаємо, в першому турі Україна розгромно перемогла господарів турніру — Литву, а Бразилія поступилася Франції з рахунком 2:3. 

У вівторок, 16 квітня, команда Олександра Косенка зіграє ще один матч у межах турніру чотирьох країн. Суперником буде збірна Франції. 

Українські футзалісти готуються до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня. 

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