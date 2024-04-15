Українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени здобули 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, що відбувся у Познані.

Українці посіли четверте місце у загальнокомандному заліку за підсумками змагань.

Медальну скарбничку збірної України поповнили:

Золота медаль:

Нікіта Юданов (до 100 кг)

Срібна медаль:

Ярослав Омельченко (понад 100 кг)

Бронзові медалі:

Анастасія Суперсон (до 48 кг)

Артем Сорочан (до 66 кг)

Аліса Віденеєва (до 70 кг)

Діана Семченко (понад 78 кг)

Тарас Нєльзєв (до 81 кг)

Іван Кутенков (до 90 кг)

Федір Ярошенко (понад 100 кг)

Раніше українська дзюдоїстка Юлія Курченко перемогла на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі. На цьому ж змаганні третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко.