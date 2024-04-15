Українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо

Джерело - Чемпіон.
Українські спортсмени здобули 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, що відбувся у Познані.
Українці посіли четверте місце у загальнокомандному заліку за підсумками змагань.
Медальну скарбничку збірної України поповнили:
Золота медаль:
- Нікіта Юданов (до 100 кг)
Срібна медаль:
- Ярослав Омельченко (понад 100 кг)
Бронзові медалі:
- Анастасія Суперсон (до 48 кг)
- Артем Сорочан (до 66 кг)
- Аліса Віденеєва (до 70 кг)
- Діана Семченко (понад 78 кг)
- Тарас Нєльзєв (до 81 кг)
- Іван Кутенков (до 90 кг)
- Федір Ярошенко (понад 100 кг)
Раніше українська дзюдоїстка Юлія Курченко перемогла на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі. На цьому ж змаганні третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко.