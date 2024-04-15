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07.04.2024 07:40 1065

Українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо

Сьогодні 00:38 109 0
Українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени здобули 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, що відбувся у Познані.

Українці посіли четверте місце у загальнокомандному заліку за підсумками змагань.

Медальну скарбничку збірної України поповнили:

Золота медаль:

  • Нікіта Юданов (до 100 кг)

Срібна медаль:

  • Ярослав Омельченко (понад 100 кг)

Бронзові медалі:

  • Анастасія Суперсон (до 48 кг)
  • Артем Сорочан (до 66 кг)
  • Аліса Віденеєва (до 70 кг)
  • Діана Семченко (понад 78 кг)
  • Тарас Нєльзєв (до 81 кг)
  • Іван Кутенков (до 90 кг)
  • Федір Ярошенко (понад 100 кг)

Раніше українська дзюдоїстка Юлія Курченко перемогла на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі. На цьому ж змаганні третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко. 

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