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Збірна України U-18 відібралася до фінальної частини Євро-2024

Сьогодні 23:17 62 0
Збірна України U-18 відібралася до фінальної частини Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого раунду кваліфікації до чемпіонату Європи з волейболу вікової категорії до 18 років юнацька збірна України (старший тренер Костянтин Рябуха) поступилася Іспанії.

Українці програли всі три партії - 24:26, 20:25 та 20:25.

А оскільки за регламентом до фінальної частини чемпіонату Європи виходили переможці груп та чотири найкращі команди, які посіли у групах другі місця, то довелося рахувати очки і різницю партій. За цим показником Україна випередила Грецію, тому кваліфікувалася на Євро з 2 місця. Фінальна частина Євро-2024 відбудеться в Болгарії 10-21 липня.

Україна грала в наступному складі: Артем Мошенчич (набрав 5 очок), Артем Войтюк (2), Максим Свиридов (15), Григорій Хоцевич (10), Артем Рязанов (11), Артем Білоус (0), Андрій Лункан (ліберо) – стартовий. На заміну виходили Олексій Ковтонюк (3), Ілля Ткаченко (2), Арсен Юхімчук (0).

Відбірковий турнір до чемпіонату Європи 2024 року. U-18. Юнаки
Група С. Думбрія (Іспанія)
14 квітня

Україна - Іспанія 0:3 (24:26, 20:25, 20:25)

Раніше чоловіча і жіноча збірні України з волейболу офіційно отримали головних тренерів на 2024 рік.

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