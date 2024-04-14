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Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:17 153 0
Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого раунду кваліфікації до чемпіонату Європи з волейболу вікової категорії до 18 років юнацька збірна України (старший тренер Костянтин Рябуха) поступилася Іспанії.

Українці програли всі три партії - 24:26, 20:25 та 20:25. Поразка не завадила нашій збірній вийти до фінальної частини змагань - путівку вона здобула достроково за підсумками перших двох турів як одна з найкращих команд, що посіла друге місце. За регламентом до фінальної частини чемпіонату Європи вийшли переможці груп та чотири найкращі команди, які посіли у групах другі місця. Фінальна частина Євро-2024 відбудеться в Болгарії 10-21 липня.

Україна грала в наступному складі: Артем Мошенчич (набрав 5 очок), Артем Войтюк (2), Максим Свиридов (15), Григорій Хоцевич (10), Артем Рязанов (11), Артем Білоус (0), Андрій Лункан (ліберо) – стартовий. На заміну виходили Олексій Ковтонюк (3), Ілля Ткаченко (2), Арсен Юхімчук (0).

Відбірковий турнір до чемпіонату Європи 2024 року. U-18. Юнаки
Група С. Думбрія (Іспанія)
14 квітня

Україна - Іспанія 0:3 (24:26, 20:25, 20:25)

Раніше чоловіча і жіноча збірні України з волейболу офіційно отримали головних тренерів на 2024 рік.

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