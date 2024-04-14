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07.04.2024 07:40 1063

Українcькі спортсмени здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях

Сьогодні 22:13 162 0
Українcькі спортсмени здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях
#Бадмінтон

Джерело - Чемпіон.

Українські бадмінтоністи здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях "Croatia VALAMAR Junior Open 2024", що проходили у Дубровнику (Хорватія).

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.

У парному розряді у віковій категорії до 19 років на подіум піднялися:

  • Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська (серед жінок)
  • Раія Альмалалха та Анастасія Алимова (серед жінок)
  • Даніл Сєдов та Владислав Степанченко (серед чоловіків)

У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.

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