Українcькі спортсмени здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Українські бадмінтоністи здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях "Croatia VALAMAR Junior Open 2024", що проходили у Дубровнику (Хорватія).

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.

У парному розряді у віковій категорії до 19 років на подіум піднялися:

Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська (серед жінок)

Раія Альмалалха та Анастасія Алимова (серед жінок)

Даніл Сєдов та Владислав Степанченко (серед чоловіків)

У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.