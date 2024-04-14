Українcькі спортсмени здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях

Джерело - Чемпіон.
Українські бадмінтоністи здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях "Croatia VALAMAR Junior Open 2024", що проходили у Дубровнику (Хорватія).
Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.
У парному розряді у віковій категорії до 19 років на подіум піднялися:
- Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська (серед жінок)
- Раія Альмалалха та Анастасія Алимова (серед жінок)
- Даніл Сєдов та Владислав Степанченко (серед чоловіків)
У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.