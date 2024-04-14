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07.04.2024 07:40 1059

Прометей став чемпіоном України сезону-2023/2024

Сьогодні 18:35 128 0
Прометей став чемпіоном України сезону-2023/2024
#Епіцентр-Подоляни, #ВК Прометей, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Прометей здолав Епіцентр-Подоляни в четвертому матчі серії та став чемпіоном української Суперліги з волейболу сезону-2023/2024

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 (27:25, 25:27, 22:25, 25:15, 15:11). Матч пройшов максимально напружено. Перевага переходила від однієї команди до іншої. Проте, саме Прометей зумів довести поєдинок до перемоги в останньому п'ятому сеті.

Отже, із загальним рахунком 3:1 в серії, Прометей став чемпіоном України цього сезону.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Фінал, четвертий матч, 14 квітня

Прометей – Епіцентр-Подоляни 3:2 (27:25, 25:27, 22:25, 25:15, 15:11)
(Рахунок у серії 3:1)

Зазначимо, Прометей вдруге поспіль став чемпіоном України. В минулому сезоні команда з Дніпра в фінальній серії також здолала Епіцентр-Подоляни з аналогічною перемогою в серії 3:1.

Напередодні Житичі-Полісся стали бронзовими призерами Суперліги, обігравши Юридичну академію з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що жіноча волейбольна команда дніпрян також стала чемпіоном сезону-2023/2024

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