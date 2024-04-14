Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Вікторія Онопрієнко здобула нагороду для України на Кубку світу з художньої гімнастики, який триває у Софії (Болгарія).

Онопрієнко показала третій результат у вправах з булавами. За свій виступ вона отримала 33,000 бали

Золоту нагороду здобула італійка Софія Раффаелі (34,250), срібло в представниці Болгарії Боряни Калейн (33,900).

Раніше Таїсія Онофрійчук здобула бронзу за результатом виступу зі стрічкою (32,100), у цьому фіналі Онопрієнко стала четвертою (31,900). Також обидві українки змагалися у фіналі з обручем — Таїсія стала 5-ю (33,800), Онопрієнко - 7-ю (32,250).