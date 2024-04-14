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07.04.2024 07:40 1058

Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу

Сьогодні 18:17 107 0
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу
#Вікторія Онопрієнко

Джерело - Чемпіон.

Вікторія Онопрієнко здобула нагороду для України на Кубку світу з художньої гімнастики, який триває у Софії (Болгарія).

Онопрієнко показала третій результат у вправах з булавами. За свій виступ вона отримала 33,000 бали

Золоту нагороду здобула італійка Софія Раффаелі (34,250), срібло в представниці Болгарії Боряни Калейн (33,900).

Раніше Таїсія Онофрійчук здобула бронзу за результатом виступу зі стрічкою (32,100), у цьому фіналі Онопрієнко стала четвертою (31,900). Також обидві українки змагалися у фіналі з обручем — Таїсія стала 5-ю (33,800), Онопрієнко - 7-ю (32,250). 

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