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07.04.2024 07:40 1055

12-річна українка пробігла Бостонський марафон на протезах

Сьогодні 16:28 53 0
12-річна українка пробігла Бостонський марафон на протезах
#Бостонський марафон

Джерело - Чемпіон.

12-річна Яна Степаненко, яка два роки тому втратила обидві ноги під час російського ракетного удару по вокзалу у Краматорську, взяла участь у Бостонському марафоні.

Українка бігла на протезах та успішно подолала дистанцію у 5 км. 

Степаненко готувалася до марафону протягом двох місяців.

Забіг мав благодійну мету. Яна збирає кошти на спортивний протез для важкопораненого пацієнта UNBROKEN Ukraine.

Захисник України, Олександр Рясний служить з 2011-го, саме в цей рік народилася Яна. Воїн був у АТО, потім в ООС, далі - повномасштабна війна. Боронив рідний Запорізький напрям, коли торік поряд з ним розірвався снаряд, через що він втратив праву ногу. Нині Рясний опановує звичайний протез та планує повертатися на службу.

Раніше кенійський світовий рекордсмен у марафоні Келвін Кіптум і його тренер Гарвей Хакізіман загинули у дорожньо-транспортній пригоді.

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