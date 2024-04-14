12-річна українка пробігла Бостонський марафон на протезах

Джерело - Чемпіон.

12-річна Яна Степаненко, яка два роки тому втратила обидві ноги під час російського ракетного удару по вокзалу у Краматорську, взяла участь у Бостонському марафоні.

Українка бігла на протезах та успішно подолала дистанцію у 5 км.

Степаненко готувалася до марафону протягом двох місяців.

Забіг мав благодійну мету. Яна збирає кошти на спортивний протез для важкопораненого пацієнта UNBROKEN Ukraine.

Захисник України, Олександр Рясний служить з 2011-го, саме в цей рік народилася Яна. Воїн був у АТО, потім в ООС, далі - повномасштабна війна. Боронив рідний Запорізький напрям, коли торік поряд з ним розірвався снаряд, через що він втратив праву ногу. Нині Рясний опановує звичайний протез та планує повертатися на службу.

Раніше кенійський світовий рекордсмен у марафоні Келвін Кіптум і його тренер Гарвей Хакізіман загинули у дорожньо-транспортній пригоді.