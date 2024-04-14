Галичанка розгромила КОСФК: результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі в межах 6 туру жіночої Суперліги з гандболу сезону-2023/2024.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга

6 тур, 14 квітня

КОСФК (Київська область) - Галичанка (Львів) - 24:42 (13:24)

Реал (Миколаїв) - ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький) 26:36 (13:17)

Сьогодні, 14 квітня, відбудеться ще один матч:

13.00 ДонДУВС-ДЮСШ 4 (Кривий Ріг) - Карпати (Ужгород)

Після 6 турів визначається підсумкова таблиця 1-го етапу. За підсумками 1-го етапу команди відповідно до результатів будуть поділені на дві групи для виступів на 2-му етапі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років кваліфікувалася на чемпіонат Європи.