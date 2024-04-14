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07.04.2024 07:40 1055

Буковинка подвоїла перевагу над Балтою у матчі за бронзу Суперліги

Сьогодні 14:28 122 0
Буковинка подвоїла перевагу над Балтою у матчі за бронзу Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Чернівецька Буковинка обіграла Балту у другому матчі за третє місце у Суперлізі.

Матч завершився з рахунком 3:1. Серія ігор триватиме до трьох перемог однієї з команд.

Чемпіонат України з волейболу — Суперлiга 2023/24 (жінки)
Матч третє місце, Друга гра
13 квітня
СК Балта — Буковинка 1:3 (25:27, 25:19, 19:25, 17:25)
(Рахунок у серії 0:2)

СК Балта: Волченко (к) (7), Ратій (8), Склярова (10), Ногіна (13), Стрельбицька (13), Малишева (1), Карасьова (л). На заміну виходили: Дрьомова (1), Лиса.

ВК Буковинка: Лохманчук (17), Старостенко (7), Дзюба (15), Капланська М. (19), Герасимчук (2), Гусейнова (5), Ротар (л, к). На заміну виходили: Капланська Д. (5), Жаркова (2), Стравінскайте, Черкашина.

Напередодні Епіцентр-Подоляни переграв Прометей в третьому матчі фінальної серії чоловічої Суперліги. Четвертий матч серії відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 16:00 за київським часом.

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