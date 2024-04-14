Буковинка подвоїла перевагу над Балтою у матчі за бронзу Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Чернівецька Буковинка обіграла Балту у другому матчі за третє місце у Суперлізі.
Матч завершився з рахунком 3:1. Серія ігор триватиме до трьох перемог однієї з команд.
СК Балта: Волченко (к) (7), Ратій (8), Склярова (10), Ногіна (13), Стрельбицька (13), Малишева (1), Карасьова (л). На заміну виходили: Дрьомова (1), Лиса.
ВК Буковинка: Лохманчук (17), Старостенко (7), Дзюба (15), Капланська М. (19), Герасимчук (2), Гусейнова (5), Ротар (л, к). На заміну виходили: Капланська Д. (5), Жаркова (2), Стравінскайте, Черкашина.
Напередодні Епіцентр-Подоляни переграв Прометей в третьому матчі фінальної серії чоловічої Суперліги. Четвертий матч серії відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 16:00 за київським часом.