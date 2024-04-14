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Решетилівка перемогла Тернопіль у матчі за 5-6 місце Суперліги

Сьогодні 13:36 72 0
Решетилівка перемогла Тернопіль у матчі за 5-6 місце Суперліги
#Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Решетилівка-Барком-Кажани здобула переконливу перемогу над Поліцією охорони-ЗУНУ-Динамо в другому матчі серії за 5-6 місце Суперліги з волейболу.

Зустріч, що відбулася в Тернополі, завершилася з рахунком 3:0. Серія ігор триватиме до трьох перемог однієї з команд.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Матч за 5-6 місце, 14 квітня

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль) — Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани 0:3 (16:25, 18:25, 17:25)
(Рахунок у серії 0:2)

Склади команд

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо: Мірчев (набрав 2 очки), Глабай (14), Дідух (3), Корнєєв (5), Пасажін (0), Остроумов (1), Мамчур (л), Макатуха (л). На заміну виходили: Горбенко (2), Бовсуновський (0), Оніпко (10), Ухман (2).

ВК Решетилівка-Барком-Кажани:  Шаврак (набрав 11 очок), Сотнік (6), Поліщук (5), Бойко Є. (6), Осипенко (7), Грюк (8), Курлапов (л), Яковлєв (л). На заміну виходили: Тищенко (2).

Третій матч відбудеться у Решетилівці 20 квітня о 17:00 за київським часом.

Напередодні Епіцентр-Подоляни переграв Прометей в третьому матчі фінальної серії Суперліги. Четвертий матч серії відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 16:00 за київським часом.

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