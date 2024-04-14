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07.04.2024 07:40 1050

Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів

Сьогодні 12:23 125 0
Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів
Фото: ФВУ
#Збірна України з волейболу, #Жіноча збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча і жіноча збірні України з волейболу офіційно отримали головних тренерів на 2024 рік.

Кандидатури аргентинця Рауля Лосано та болгарина Івана Пєткова затвердила експертна комісія Міністерства молоді та спорту.

Про це інформує Федерація волейболу України.

Петкова, який торік привів жіночу збірну до перемоги в Золотій Євролізі та вивів до 1/8 фіналі Євроволею, експерти затвердили першим. А по Лосано були питання.

Очільники збірних України

  • Чоловіча команда: Рауль Лосано (замінив на посаді Угіса Крастіньша)
  • Жіноча команда: Іван Пєтков (останні два роки працює зі збірною)

У порівнянні з минулим сезоном, цьогоріч збірні виступатимуть лише у Золотій Євролізі та, можливо, в Кубку Виклику.

На Олімпіаду-2024 в Парижі українці не відібралися.

А фінальних етапів змагань чемпіонату Європи та чемпіонату світу в 2024 році не буде.

Раінше ми повідомляли,що лідер збірної Олег Плотницький заявив про відсутність контакту з ФВУ

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