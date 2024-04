Перейра відправив у нокаут Хілла у головному бою вечора UFC 300

14 квітня у Вегасі (штат Невада, США) Алекс Перейра (10-2, 1 NC) нокаутував Джамала Хілла (12-2, 1 NC) у головній зустрічі вечора UFC 300 зі змішаних боїв.

Бразилець відправив у нокаут американця в першому раунді.

Перейра успішно захистив пояс у лайт-хевівейт дивізіоні.

ALEX PEREIRA KNOCKS JAMAHAL HILL OUT COLD AFTER WAVING HERB OFF #UFC300 HOLYYY SHIT🤯🔥 pic.twitter.com/uLZGShoHuG