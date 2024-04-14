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07.04.2024 07:40 1040

Перейра відправив у нокаут Хілла у головному бою вечора UFC 300

Сьогодні 09:19 171 0
Перейра відправив у нокаут Хілла у головному бою вечора UFC 300
#UFC 300

Джерело - Чемпіон.

14 квітня у Вегасі (штат Невада, США) Алекс Перейра (10-2, 1 NC) нокаутував Джамала Хілла (12-2, 1 NC) у головній зустрічі вечора UFC 300 зі змішаних боїв.

Бразилець відправив у нокаут американця в першому раунді.

Перейра успішно захистив пояс у лайт-хевівейт дивізіоні.

Відео

Нагадаємо, Макс Холлоуей (26-4, 1 NC) відправив Джастіна Гейджі (25-8) в глухий нокаут на останній секунді однієї з центральних зустрічей 14 квітня.

Також ми повідомляли, що чинний чемпіон Джон Джонс відмовився очолити ювілейний турнір UFC 300.

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