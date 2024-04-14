Холлоуей на останній секунді нокаутував Гейджі в UFC 300

Джерело - Чемпіон.
У ніч з 13 на 14 квітня у Вегасі (штат Невада, США) Макс Холлоуей (26-4, 1 NC) відправив Джастіна Гейджі (25-8) в глухий нокаут на останній секунді однієї з центральних зустрічей вечора UFC 300 зі змішаних боїв.
Американець Макс "Хайлайт" Холлоуей, перемігши земляка, завоював пояс BMF.
Відео
BRO MAX HOLLOWAY CALLED GAETHJE FOR A STAND AND BANG IN THE LAST 10 SECONDS AND FUCKING FOLDED HIM— Big Boss 🇵🇸 (@LordBalvin) April 14, 2024
THEY BOTH POPPED THEIR ULTS AND JUST STARTED SWINGING THIS IS THE MOST BEAUTIFUL VIOLENCE IVE EVER SEEN pic.twitter.com/SmhZrVGkWs
Нагадаємо, раніше іспанець грузинського походження Ілія Топурія нокаутував Алекса Волкановські та завоював титул чемпіона UFC.
Також ми повідомляли, що чинний чемпіон Джон Джонс відмовився очолити ювілейний турнір UFC 300.