Холлоуей на останній секунді нокаутував Гейджі в UFC 300

У ніч з 13 на 14 квітня у Вегасі (штат Невада, США) Макс Холлоуей (26-4, 1 NC) відправив Джастіна Гейджі (25-8) в глухий нокаут на останній секунді однієї з центральних зустрічей вечора UFC 300 зі змішаних боїв.

Американець Макс "Хайлайт" Холлоуей, перемігши земляка, завоював пояс BMF.

BRO MAX HOLLOWAY CALLED GAETHJE FOR A STAND AND BANG IN THE LAST 10 SECONDS AND FUCKING FOLDED HIM



THEY BOTH POPPED THEIR ULTS AND JUST STARTED SWINGING THIS IS THE MOST BEAUTIFUL VIOLENCE IVE EVER SEEN pic.twitter.com/SmhZrVGkWs