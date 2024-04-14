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07.04.2024 07:40 1040

Холлоуей на останній секунді нокаутував Гейджі в UFC 300

Сьогодні 08:21 300 0
Холлоуей на останній секунді нокаутував Гейджі в UFC 300
Фото: UFC на X
#UFC 300

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 13 на 14 квітня у Вегасі (штат Невада, США) Макс Холлоуей (26-4, 1 NC) відправив Джастіна Гейджі (25-8) в глухий нокаут на останній секунді однієї з центральних зустрічей вечора UFC 300 зі змішаних боїв.

Американець Макс "Хайлайт" Холлоуей, перемігши земляка, завоював пояс BMF.

Відео

Нагадаємо, раніше іспанець грузинського походження Ілія Топурія нокаутував Алекса Волкановські та завоював титул чемпіона UFC.

Також ми повідомляли, що чинний чемпіон Джон Джонс відмовився очолити ювілейний турнір UFC 300.

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