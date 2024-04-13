Решетилівка-Барком-Кажани обіграла Поліцію охорони-ЗУНУ-Динамо в матчі за 5-6 місце Суперліги

Головне
Світоліна поступилася Богдан у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія
Сьогодні 21:13 568 1
Рууд уперше в кар'єрі здолав Джоковича та вийшов у фінал Монте-Карло
Сьогодні 20:40 236
Динамо в меншості здолало Олександрію у 24 турі УПЛ
Сьогодні 19:40 770
Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло
Сьогодні 17:50 330
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
Сьогодні 15:48 12339 2
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 2474
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної
Сьогодні 10:17 1961 2
Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ
Сьогодні 09:47 487
"Цей успіх — для народу України": Світоліна прокоментувала перемогу над Крістіан
Сьогодні 02:36 415
Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії
Сьогодні 00:32 10582 7
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 18:16 1762
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 14:28 446
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 13:54 518
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 13:00 456
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:53 436
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 14:00 528
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:33 700
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 292
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 851
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1028

Решетилівка-Барком-Кажани обіграла Поліцію охорони-ЗУНУ-Динамо в матчі за 5-6 місце Суперліги

Сьогодні 21:57 89 0
Решетилівка-Барком-Кажани обіграла Поліцію охорони-ЗУНУ-Динамо в матчі за 5-6 місце Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Решетилівка-Барком-Кажани здобула перемогу над Поліцією охорони-ЗУНУ-Динамо в першому матчі серії за 5-6 місце Суперліги з волейболу.

Зустріч, що відбулася в Тернополі, завершилася з рахунком 2:3. Серія ігор триватиме до трьох перемог однієї з команд.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Матч за 5-6 місце, 13 квітня

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо — Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани 2:3 (25:22, 24:26, 19:25, 25:20, 9:15)
Рахунок у серії 0:1

Склади команд

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо: Мірчев (набрав 11 очок), Глабай (23), Дідух (2), Корнєєв (14), Бовсуновський (3), Остроумов (7), Мамчур (л), Макатуха (л). На заміну виходили: Оніпко (10), Ухман (1), Пасажін (0).

ВК Решетилівка-Барком-Кажани: Шаврак (набрав 7 очок), Сотнік (19), Поліщук (4), Бойко Є. (10), Осипенко (4), Грюк (11), Курлапов (л), Яковлєв (л). На заміну виходили: Тищенко (4).

Другий поєдинок серії відбудеться також у Тернополі 14 квітня о 12:00 за київським часом.

Напередодні Епіцентр-Подоляни переграв Прометей в третьому матчі фінальної серії Суперліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги 12339 2
"Є люди — х на блюді": Корогодський також відмовився коментувати на Сетанті "Є люди — х на блюді": Корогодський також відмовився коментувати на Сетанті 1491
Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії 10582 7
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ 2474
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг 1766
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної "Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної 1961 2
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11042 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61575
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98868
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362392 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13891
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65154 1