Решетилівка-Барком-Кажани обіграла Поліцію охорони-ЗУНУ-Динамо в матчі за 5-6 місце Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Решетилівка-Барком-Кажани здобула перемогу над Поліцією охорони-ЗУНУ-Динамо в першому матчі серії за 5-6 місце Суперліги з волейболу.

Зустріч, що відбулася в Тернополі, завершилася з рахунком 2:3. Серія ігор триватиме до трьох перемог однієї з команд.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Матч за 5-6 місце, 13 квітня

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо — Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани 2:3 (25:22, 24:26, 19:25, 25:20, 9:15)

Рахунок у серії 0:1

Склади команд

Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо: Мірчев (набрав 11 очок), Глабай (23), Дідух (2), Корнєєв (14), Бовсуновський (3), Остроумов (7), Мамчур (л), Макатуха (л). На заміну виходили: Оніпко (10), Ухман (1), Пасажін (0).

ВК Решетилівка-Барком-Кажани: Шаврак (набрав 7 очок), Сотнік (19), Поліщук (4), Бойко Є. (10), Осипенко (4), Грюк (11), Курлапов (л), Яковлєв (л). На заміну виходили: Тищенко (4).

Другий поєдинок серії відбудеться також у Тернополі 14 квітня о 12:00 за київським часом.

Напередодні Епіцентр-Подоляни переграв Прометей в третьому матчі фінальної серії Суперліги.