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07.04.2024 07:40 999

Чинна олімпійська чемпіонка пропустить Ігри у Парижі

Сьогодні 21:40 93 0
Чинна олімпійська чемпіонка пропустить Ігри у Парижі
#Юлімар Рохас, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Чинна олімпійська чемпіонка з потрійного стрибка Юлімар Рохас пропустить Ігри у Парижі через травму ахілла.

Про це спортсменка повідомила у своїх соцмережах.

"З великим болем та смутком змушена сказати, що під час тренування я, приземляючись після стрибка, відчула серйозний біль, який згодом діагностували як травму ахіллового сухожилля. Моє серце розбите, і я відчуваю смуток. Хочу перепросити за те, що не зможу представити Венесуелу на Олімпіаді у Парижі", – написала Рохас.

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Публикация от Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45)

Рохас є володаркою світового рекорду у потрійному стрибку (15.74 м), вона виграла всі старти після золотої медалі на Олімпіаді-2020. Зокрема на останньому чемпіонаті світу вона в останньому стрибку вирвала золото у боротьбі з українкою Мариною Бех-Романчук.

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