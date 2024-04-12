Дирда зупинився на стадії 1/8 фіналу, Петрова вилетіла в 3 раунді: результати 1 дня юніорського ЧС

Джерело - Чемпіон.

12 квітня у Саудівській Аравії пройшов перший день чемпіонату світу з фехтування, в межах якого змагались найкращі рапіристи й рапіристки в юніорській віковій категорії.

Збірну Україну в цій категорії представили 8 спортсменів: Микита Асташов, Андрій Черкашин, Єлизар Дирда, Ярослав Муругін; Аглая Борисова, Мілана Степовик, Анастасія Єрофєєнко та Крістіна Петрова.

Найкращий результат серед українців продемонстрував Дирда. Фехтувальник зумів дійти до 1/8 фіналу змагання, де поступився англійцю Давіду Соснову (15:13). Представник Великобританії здобув срібло на турнірі.

Золоту нагороду серед чоловіків здобув японець Ріосуке Фукуда.

Зазначимо, що Петрова, яка у 2021 посіла третє місце в командних змаганнях юніорок, завершила свій шлях у 3 раунді турніру, програвши італійці Віторії Пінні (15:12). Віторія в кінцевому результаті здобула бронзу.

Перемогу серед жінок на змаганні святкувала канадійка Джессіка Ці Джиа.

Нагадаємо, Україну на чемпіонаті світу загалом представляють 34 спортсмени та спортсменки, 13 із яких уже відзначилися нагородами на минулому чемпіонаті Європи в італійському Неаполі.

13 квітня на турнірі будуть змагатися рапіристи та рапіристки в категорії кадетів. Україну в цій дисципліні представлять 6 спортсменів: Данило Матяш, Андрій Сімонов, Іван Жигурський; Світлана Бризгалова, Аглая Борисова, Мілана Степовик.

Раніше ми повідомляли результати чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї — рапіри, шпаги і шаблі — в одному місці.

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