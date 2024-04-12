Епіцентр-Подоляни здолав Прометей у третій битві за чемпіонство України

Джерело - Чемпіон.

Епіцентр-Подоляни переграв Прометей в третьому матчі фінальної серії української Суперліги з волейболу

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 (25:16, 22:25, 25:19, 23:25, 15:12)

Зазначимо, що матч переривали через повітряну тривогу.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Фінал, третій матч, 12 квітня

Прометей – Епіцентр-Подоляни 2:3 (16:25, 25:22, 25:19, 23:25, 12:15)

(Рахунок у серії 2:1)

Стартовий склад ВК Прометей: Вієцький (10 очок), Щитков (8), Тереьоменко (12), Дрия (3), Станкович (15), Єрещенко (24), Брова (л), Бойко (л). На заміну виходили: Шаповал (0), Євстратов (0).

Стартовий склад Епіцентр-Подоляни: Йорна (7 очок), Діденко (2), Кавого (20), Дрозд (8), Cмоляр (5), Фінгер (26), Фомін (л), Жуков (л). На заміну виходили: Кісілюк (0), Наложний (0), Сидоренко (0), Уривкін (0).

Фінальна серія триває до трьох перемог. Напередодні дніпряни перемогли в перших двох іграх (3:0 та 3:2).

Четвертий матч відбудеться 14 квітня о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що цього сезону фіналісти зустрічалися п’ять разів. Під час передсезонного турніру “Prometey Open 2023” “суху” перемогу одержав Прометей (3:0). У “регулярці” дніпряни також були двічі сильнішими (3:0 та 3:0). Однак у матчах за трофеї Суперкубка та Кубка України Епіцентр-Подоляни приклали максимум зусиль, щоб забрати їх собі (3:1 та 3:2).

Напередодні Житичі-Полісся стали бронзовими призерами Суперліги, обігравши Юридичну академію з рахунком 3:0.