Епіцентр-Подоляни здолав Прометей у третій битві за чемпіонство України

Джерело - Чемпіон.
Епіцентр-Подоляни переграв Прометей в третьому матчі фінальної серії української Суперліги з волейболу
Поєдинок завершився з рахунком 3:2 (25:16, 22:25, 25:19, 23:25, 15:12)
Зазначимо, що матч переривали через повітряну тривогу.
Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Фінал, третій матч, 12 квітня
Стартовий склад ВК Прометей: Вієцький (10 очок), Щитков (8), Тереьоменко (12), Дрия (3), Станкович (15), Єрещенко (24), Брова (л), Бойко (л). На заміну виходили: Шаповал (0), Євстратов (0).
Стартовий склад Епіцентр-Подоляни: Йорна (7 очок), Діденко (2), Кавого (20), Дрозд (8), Cмоляр (5), Фінгер (26), Фомін (л), Жуков (л). На заміну виходили: Кісілюк (0), Наложний (0), Сидоренко (0), Уривкін (0).
Фінальна серія триває до трьох перемог. Напередодні дніпряни перемогли в перших двох іграх (3:0 та 3:2).
Четвертий матч відбудеться 14 квітня о 16:00 за київським часом.
Зазначимо, що цього сезону фіналісти зустрічалися п’ять разів. Під час передсезонного турніру “Prometey Open 2023” “суху” перемогу одержав Прометей (3:0). У “регулярці” дніпряни також були двічі сильнішими (3:0 та 3:0). Однак у матчах за трофеї Суперкубка та Кубка України Епіцентр-Подоляни приклали максимум зусиль, щоб забрати їх собі (3:1 та 3:2).
Напередодні Житичі-Полісся стали бронзовими призерами Суперліги, обігравши Юридичну академію з рахунком 3:0.