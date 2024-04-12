Онопрієнко та Онофрійчук вийшли у фінал Кубку світу

Головне
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 20:35 753
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Сьогодні 14:14 2852 1
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
Сьогодні 13:26 490
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
Сьогодні 11:45 314
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
Сьогодні 11:40 77396 7
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
Сьогодні 10:20 8880 3
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
Сьогодні 09:03 330
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 14644
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
Вчора 21:00 5100 1
Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги
Вчора 20:31 273
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 20:35 748
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 14:00 440
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 13:33 616
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 21:25 193
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 20:45 183
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 18:32 188
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:28 237
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:43 802
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:21 236
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 998

Онопрієнко та Онофрійчук вийшли у фінал Кубку світу

Сьогодні 20:27 52 0
Онопрієнко та Онофрійчук вийшли у фінал Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Українські гімнастки Вікторія Онопрієнко та Таїсія Онофрійчук вийшли у фінал Кубку світу з художньої гімнастики, який триває у Софії (Болгарія).

Онопрієнко показала четвертий результат у кваліфікації у вправах з обручем, Онофрійчук була шостою. 

Зазначимо, що гімнастки невдало виступили у вправах з м'ячем (Таїсія — 13, а Вікторія — 37) та не змогли вийти в фінал.

Змагання триватимуть до 14 квітня.

Склад України

  • Індивідуальна першість: Вікторія Онопрієнко, Таїсія Онофрійчук.
  • Національна збірна команда в групових вправах: Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.

Напередодні білоруську гімнастку Аліну Гарнаську зняли з потоку, де виступатимуть українки.

Нагадаємо, Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук завоювали три медалі на минулому етапі Гран-Прі у Франції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги 5100 1
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024 Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024 2852 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 8984
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків 77396 7
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі “Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі 8880 3
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи 14644
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362351 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30371 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65699
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35327 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339714 9
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57690 1