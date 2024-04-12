Онопрієнко та Онофрійчук вийшли у фінал Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Українські гімнастки Вікторія Онопрієнко та Таїсія Онофрійчук вийшли у фінал Кубку світу з художньої гімнастики, який триває у Софії (Болгарія).
Онопрієнко показала четвертий результат у кваліфікації у вправах з обручем, Онофрійчук була шостою.
Зазначимо, що гімнастки невдало виступили у вправах з м'ячем (Таїсія — 13, а Вікторія — 37) та не змогли вийти в фінал.
Змагання триватимуть до 14 квітня.
Склад України
- Індивідуальна першість: Вікторія Онопрієнко, Таїсія Онофрійчук.
- Національна збірна команда в групових вправах: Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.
Напередодні білоруську гімнастку Аліну Гарнаську зняли з потоку, де виступатимуть українки.
Нагадаємо, Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук завоювали три медалі на минулому етапі Гран-Прі у Франції.