Формула-1 оприлюднила календар на 2025 рік

Джерело - F1.
Формула-1 оголосила календар на сезон 2025 року. Старт сезону відбудеться 16 березня в австралійському Мельбурні.
Про це повідомяє F1.
Сезон складатиметься з 24 Гран-прі та вперше з 2019 року стартуватиме в Австралії. Літня перерва відбудеться у серпні.
Закриє сезон перегони в Абу-Дабі. Останній етап 2025 року запланували на неділю, 7 грудня.
Календар Формули-1 на 2025 рік
- 14-16 березня: Гран-прі Австралії
- 21-23 березня: Гран-прі Китаю
- 4-6 квітня: Гран-прі Японії
- 11-13 квітня: Гран-прі Бахрейну
- 18-20 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії
- 2-4 травня: Гран-прі США (Маямі)
- 16-18 травня: Гран-прі Італії (Емілії-Романьї)
- 23-25 травня: Гран-прі Монако
- 30 травня — 1 червня: Гран-прі Іспанії
- 13-15 червня: Гран-прі Канади
- 27-29 червня: Гран-прі Австрії
- 4-6 липня: Гран-прі Великої Британії
- 25-27 липня: Гран-прі Бельгії
- 1-3 серпня: Гран-прі Угорщини
- 29-31 серпня: Гран-прі Нідерландів
- 5-7 вересня: Гран-прі Італії
- 19-21 вересня: Гран-прі Азербайджану
- 3-5 жовтня: Гран-прі Сінгапуру
- 17-19 жовтня: Гран-прі США (Остін)
- 24-26 жовтня: Гран-прі Мексики
- 7-9 листопада: Гран-прі Бразилії
- 20-22 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)
- 28-30 листопада: Гран-прі Катару
- 5-7 грудня: Гран-прі Абу-Дабі
Напередодні пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії.