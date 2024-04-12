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07.04.2024 07:40 998

Формула-1 оприлюднила календар на 2025 рік

Сьогодні 19:59 113 0
Формула-1 оприлюднила календар на 2025 рік
Фото - Getty Images
#Формула 1

Джерело - F1.

Формула-1 оголосила календар на сезон 2025 року. Старт сезону відбудеться 16 березня в австралійському Мельбурні.

Про це повідомяє F1.

Сезон складатиметься з 24 Гран-прі та вперше з 2019 року стартуватиме в Австралії. Літня перерва відбудеться у серпні.

Закриє сезон перегони в Абу-Дабі. Останній етап 2025 року запланували на неділю, 7 грудня. 

Календар Формули-1 на 2025 рік

  • 14-16 березня: Гран-прі Австралії
  • 21-23 березня: Гран-прі Китаю
  • 4-6 квітня: Гран-прі Японії
  • 11-13 квітня: Гран-прі Бахрейну
  • 18-20 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії
  • 2-4 травня: Гран-прі США (Маямі)
  • 16-18 травня: Гран-прі Італії (Емілії-Романьї)
  • 23-25 травня: Гран-прі Монако
  • 30 травня — 1 червня: Гран-прі Іспанії
  • 13-15 червня: Гран-прі Канади
  • 27-29 червня: Гран-прі Австрії
  • 4-6 липня: Гран-прі Великої Британії
  • 25-27 липня: Гран-прі Бельгії
  • 1-3 серпня: Гран-прі Угорщини
  • 29-31 серпня: Гран-прі Нідерландів
  • 5-7 вересня: Гран-прі Італії
  • 19-21 вересня: Гран-прі Азербайджану
  • 3-5 жовтня: Гран-прі Сінгапуру
  • 17-19 жовтня: Гран-прі США (Остін)
  • 24-26 жовтня: Гран-прі Мексики
  • 7-9 листопада: Гран-прі Бразилії
  • 20-22 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)
  • 28-30 листопада: Гран-прі Катару
  • 5-7 грудня: Гран-прі Абу-Дабі

Напередодні пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії. 

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