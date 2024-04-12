Формула-1 оприлюднила календар на 2025 рік

Джерело - F1.

Формула-1 оголосила календар на сезон 2025 року. Старт сезону відбудеться 16 березня в австралійському Мельбурні.

Про це повідомяє F1.

Сезон складатиметься з 24 Гран-прі та вперше з 2019 року стартуватиме в Австралії. Літня перерва відбудеться у серпні.

Закриє сезон перегони в Абу-Дабі. Останній етап 2025 року запланували на неділю, 7 грудня.

Календар Формули-1 на 2025 рік

14-16 березня: Гран-прі Австралії

21-23 березня: Гран-прі Китаю

4-6 квітня: Гран-прі Японії

11-13 квітня: Гран-прі Бахрейну

18-20 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії

2-4 травня: Гран-прі США (Маямі)

16-18 травня: Гран-прі Італії (Емілії-Романьї)

23-25 травня: Гран-прі Монако

30 травня — 1 червня: Гран-прі Іспанії

13-15 червня: Гран-прі Канади

27-29 червня: Гран-прі Австрії

4-6 липня: Гран-прі Великої Британії

25-27 липня: Гран-прі Бельгії

1-3 серпня: Гран-прі Угорщини

29-31 серпня: Гран-прі Нідерландів

5-7 вересня: Гран-прі Італії

19-21 вересня: Гран-прі Азербайджану

3-5 жовтня: Гран-прі Сінгапуру

17-19 жовтня: Гран-прі США (Остін)

24-26 жовтня: Гран-прі Мексики

7-9 листопада: Гран-прі Бразилії

20-22 листопада: Гран-прі США (Лас-Вегас)

28-30 листопада: Гран-прі Катару

5-7 грудня: Гран-прі Абу-Дабі

Напередодні пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії.