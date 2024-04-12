Джерело - Чемпіон.
Гандбольна команда з Броварів КЗ КОР КОСФК здобула перемогу над ДЮСШ 1-ХНУ в межах 6 туру жіночої Суперліги сезону-2023/2024.
Зустріч, яка відбулася в Ужгороді, завершилася з рахунком 31:21 на користь команди з Київщини.
Після цього поєдинку КОСФК піднялися на третє місце в чемпіонаті України. ДЮСШ 1-ХНУ залишається на останньому місці в турнірній таблиці.
Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
6 тур, 12 квітня, Ужгород
КОСФК — ДЮСШ 1-ХНУ 31:21 (12:9)
Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще два матчі в межах Суперліги:
- 14:30. Реал (Миколаїв) - Галичанка (Львів)
- 17:00. Спартка (Київ) - Карпати (Ужгород)
Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років кваліфікувалася на чемпіонат Європи.