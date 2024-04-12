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Галичанка здолала Реал, а КОСФК упевнено переграв ДЮСШ 1-ХНУ: результати матчів жіночої Суперліги

Сьогодні 16:10 270 0
Галичанка здолала Реал, а КОСФК упевнено переграв ДЮСШ 1-ХНУ: результати матчів жіночої Суперліги
#Галичанка, #КОСФК, #ДЮСШ 1-ХНУ, #Суперліга з гандболу

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два поєдинки в межах 6 туру жіночої Суперліги з гандболу сезону-2023/2024.

Команда з Броварів КЗ КОР КОСФК здобула перемогу над ДЮСШ 1-ХНУ. Зустріч, яка відбулася в Ужгороді, завершилася з рахунком 31:21 на користь команди з Київщини.

Зазначимо, що після цього поєдинку КОСФК піднялися на третє місце в чемпіонаті України. ДЮСШ 1-ХНУ залишається на останньому місці в турнірній таблиці.

Миколаївський Реал зазнав поразки від лідера чемпіонату, львівської Галичанки. Гра завершився з рахунком 23:37.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
6 тур, 12 квітня, Ужгород

КОСФК  ДЮСШ 1-ХНУ 31:21 (12:9)

Реал  Галичанка 23:37 (11:16)

Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще один матч в межах Суперліги:

  • 17:00. Спартка (Київ) - Карпати (Ужгород)

Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років кваліфікувалася на чемпіонат Європи.

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