Джерело - Чемпіон.
Відбулися два поєдинки в межах 6 туру жіночої Суперліги з гандболу сезону-2023/2024.
Команда з Броварів КЗ КОР КОСФК здобула перемогу над ДЮСШ 1-ХНУ. Зустріч, яка відбулася в Ужгороді, завершилася з рахунком 31:21 на користь команди з Київщини.
Зазначимо, що після цього поєдинку КОСФК піднялися на третє місце в чемпіонаті України. ДЮСШ 1-ХНУ залишається на останньому місці в турнірній таблиці.
Миколаївський Реал зазнав поразки від лідера чемпіонату, львівської Галичанки. Гра завершився з рахунком 23:37.
Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
6 тур, 12 квітня, Ужгород
КОСФК — ДЮСШ 1-ХНУ 31:21 (12:9)
Реал — Галичанка 23:37 (11:16)
Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще один матч в межах Суперліги:
- 17:00. Спартка (Київ) - Карпати (Ужгород)
Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років кваліфікувалася на чемпіонат Європи.