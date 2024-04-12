Джерело - Чемпіон.

Прометей зустрінеться з Епіцентром-Подляни в межах третього матчу фінальної серії української Суперліги з волейболу.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 12 квітня, початок — о 19:00 за київським часом. Трансляція відбудеться на ютуб-каналі DIVISPORT або на медіаплатформах Megogo та Sweet.TV.

Фінальна серія триває до трьох перемог, тому Прометей може сьогодні стати чемпіоном України, адже напередодні дніпряни перемогли в перших двох іграх (3:0 та 3:2).

Напередодні Житичі-Полісся стали бронзовими призерами Суперліги, обігравши Юридичну академію з рахунком 3:0.

Зазначимо, що цього сезону фіналісти зустрічалися п’ять разів. Під час передсезонного турніру “Prometey Open 2023” “суху” перемогу одержав Прометей (3:0). У “регулярці” дніпряни також були двічі сильнішими (3:0 та 3:0). Однак у матчах за трофеї Суперкубка та Кубка України Епіцентр-Подоляни приклали максимум зусиль, щоб забрати їх собі (3:1 та 3:2).

Нагадаємо, що на стадії півфіналу змагання дніпряни пройшли Юракадемію. Зі свого боку команда з Городка вибила Житичі-Полісся.

Юракадемія та Житичі змагаються у протистоянні за 3 місце. У перших двох матчах сильнішою виявилась команда з Житомира.