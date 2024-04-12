Збірні України змагатимуться на чемпіонаті світу-2024 серед кадетів та юніорів

Джерело - Чемпіон.

У саудівському Ер-Ріяді стартує перший змагальний день чемпіонату світу-2024 з фехтування серед кадетів та юніорів.

За два комплекти індивідуальних нагород поборються найсильніші рапіристи й рапіристки в юніорській віковій категорії у п’ятницю, 12 квітня.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування (НФФУ).

Україну на цих змаганнях представлять 34 спортсмени та спортсменки, 13 із яких уже відзначилися нагородами на минулому чемпіонаті Європи в італійському Неаполі.

Склад кадетської збірної

Шпага: Максим Гула, Марк Стасовський, Максим Микитенко; Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Анна Максименко.

Рапіра: Данило Матяш, Андрій Сімонов, Іван Жигурський; Світлана Бризгалова, Аглая Борисова, Мілана Степовик.

Шабля: Андрій Фещенко, Даніїл Скороход, Дмитро Загребельний; Вікторія Коротченко, Анна Суворова, Майя Величко.

Склад юніорської команди

Шпага: Даніїл Мазур, Максим Перчук, Дмитро Плаксін, Роман Самойлов; Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Анна Максименко, Олександра Романова.

Рапіра: Микита Асташов, Андрій Черкашин, Єлизар Дирда, Ярослав Муругін; Аглая Борисова, Мілана Степовик, Анастасія Єрофєєнко, Крістіна Петрова.

Шабля: Дмитро Колобаєв, Дарій Лукашенко, Станіслав Закутній, Даніїл Скороход; Софія Головкіна, Вікторія Коротченко, Валерія Моренець-Кубанська, Майя Величко.

Раніше ми повідомляли результати чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї — рапіри, шпаги і шаблі — в одному місці.

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