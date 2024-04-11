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07.04.2024 07:40 960

Помер засновник команди, за яку дебютував Сенна

Сьогодні 13:52 138 0
Помер засновник команди, за яку дебютував Сенна
#Формула 1, #Айртон Сенна

Джерело - Формула-1.

У віці 86 років помер Тед Тоулман, засновник однойменної команди Формули-1.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Тоулман вперше провели гонку в сезоні 1981 і під цією назвою команда існувала до 1985 року, коли її викупила Бенеттон, що пізніше стала Рено, а зараз відома, як Альпін.

Зазначимо, що у 1984 році за команду Тоулман дебютував легендарний бразильський пілот Айртон Сенна. У Формулі-1 британці здобули один поул-позишн та тричі фінішували на подіумі. Найкращим результатом в історії є друге місце Сенни в Монако в сезоні 1984.

Напередодні французька команда Формули-1 Альпін заперечила будь-які чутки про продаж.

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