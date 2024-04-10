Головне
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Сьогодні 19:47 1676
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Сьогодні 17:56 19356 4
Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ
Сьогодні 14:30 458
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
Сьогодні 12:30 551
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:00 1889 2
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Сьогодні 10:49 295
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 09:51 319
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Сьогодні 08:58 307
Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024
Сьогодні 07:39 1005
Боруссія гостюватиме в Мадриді, а Барселона — в Парижі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 332
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 16:30 254
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:46 208
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 01:33 331
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 00:56 208
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 922

Збірна України здобула ліцензію на Паралімпіаду-2024

Сьогодні 22:08 79 0
Збірна України здобула ліцензію на Паралімпіаду-2024
#Паралімпіада-2024

Джерело - НКСІУ.

Чоловіча збірна України з волейболу сидячи виграла міжнародний кваліфікаційний турнір у Китаї, завдяки чому здобула ліцензію на Паралімпіаду-2024 в Парижі. 

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України. 

У фінальному матчі, який відбувся 10 квітня, українська команда здобула впевнену перемогу над США — 3:0 (25-17, 32-30, 25-18). Також по ходу турніру українці здолали Польщу, Китай, Японію, Хорватію, Канаду та Ірак. 

Жіноча паралімпійська збірна посіла третє місце на відбірковому турнірі, яке не дає права участі в Паралімпіаді-2024. Вище українок фінішували Словенія та Іран. 

Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2024 в Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 16780 2
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 21871
Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів 12689 2
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло 19356 4
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати 26098 2
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ 14118
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48290 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359715
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21304 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30315 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13859
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339614 9