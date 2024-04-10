Збірна України здобула ліцензію на Паралімпіаду-2024

Джерело - НКСІУ.

Чоловіча збірна України з волейболу сидячи виграла міжнародний кваліфікаційний турнір у Китаї, завдяки чому здобула ліцензію на Паралімпіаду-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

У фінальному матчі, який відбувся 10 квітня, українська команда здобула впевнену перемогу над США — 3:0 (25-17, 32-30, 25-18). Також по ходу турніру українці здолали Польщу, Китай, Японію, Хорватію, Канаду та Ірак.

Жіноча паралімпійська збірна посіла третє місце на відбірковому турнірі, яке не дає права участі в Паралімпіаді-2024. Вище українок фінішували Словенія та Іран.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2024 в Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня.