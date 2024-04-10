Українці здобули 49 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з джиу-джитсу

Джерело - Base of Ukrainian Sports.

Збірна України з джиу-джитсу вдало виступила на чемпіонат Європи серед кадетів, юніорів та молоді, який пройшов у Румунії.

Зокрема, українцям вдалося здобути 17 золотих, 14 срібних та 18 бронзових медалей. Загалом — 49 нагород. Це дозволило українській збірній посісти 1-ше командне місце в розділі "неваза" та 3-тє — в загальнокомандному заліку всіх розділів (змагання також проходили у "файтингу" та "дуо").

Нагадаємо, місяць тому представники України також успішно виступили на Кубку Європи з джиу-джитсу в бельгійському Беверені. Тоді наші спортсмени здобули 15 медалей.