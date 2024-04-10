Збірна України назвала склад на ЧЄ-2024

Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2024 у хорватському Загребі.

Про це повідомляє IJF.

Склад збірної України

Чоловіки: Артем Лесюк, Назар Вісков (до 60 кг), Богдан Ядов, Микита Голобородько (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Ярослав Давидчук, Нікіта Юданов (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балевський (понад 100 кг).

Жінки: Анна Бородіна (до 52 кг), Дар’я Білодід (до 57 кг), Анастасія Чижевська (до 57 кг), Юлія Гребеножко, Анастасія Антипіна (до 63 кг), Юлія Курченко, Єлизавета Литвиненко (до 78 кг), Руслана Булавіна, Христина Гоман (понад 78 кг).

Чемпіонат Європи відбудеться у Загребі (Хорватія) з 25 по 27 квітня.

Раніше українська дзюдоїстка Юлія Курченко перемогла на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі. На цьому ж змаганні третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко.