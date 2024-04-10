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06.04.2024 12:08 1156

Українці завоювали бронзу на тірнірі з пляжного волейболу серії Futures

Сьогодні 07:17 75 0
Українці завоювали бронзу на тірнірі з пляжного волейболу серії Futures
Фото:Tahiti World Beach Pro

Джерело - Volleyballworld.

Українська команда посіла третю сходинку на міжнародному турнірі серії Futures із пляжного волейболу Tahiti World Beach Pro, який відбувся у  Французькій Полінезії.

Іван Ліхацький та Іван Дацюк у матчі за бронзу перемогли пару з Норвегії. Гра завершилася з рахунком 2:0 (21:18, 21:16).

Про це інформує Volleyballworld.

Золото виграли волейболісти з Нової Зеландії, а срібло завоювали японці.

Інша українська пара — Максим Гладун та Річард Ліхацький — посіла 9 місце. 

На турнірі змагалися 16 команд із дев'яти країн світу.

Раніше ми повідомляли, що українці Рєзнік та Попов здобули другу перемогу і достроково вийшли до плей-оф чемпіонату світу.

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