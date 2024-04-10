Українці завоювали бронзу на тірнірі з пляжного волейболу серії Futures

Джерело - Volleyballworld.

Українська команда посіла третю сходинку на міжнародному турнірі серії Futures із пляжного волейболу Tahiti World Beach Pro, який відбувся у Французькій Полінезії.

Іван Ліхацький та Іван Дацюк у матчі за бронзу перемогли пару з Норвегії. Гра завершилася з рахунком 2:0 (21:18, 21:16).

Про це інформує Volleyballworld.

Золото виграли волейболісти з Нової Зеландії, а срібло завоювали японці.

Інша українська пара — Максим Гладун та Річард Ліхацький — посіла 9 місце.

На турнірі змагалися 16 команд із дев'яти країн світу.

Раніше ми повідомляли, що українці Рєзнік та Попов здобули другу перемогу і достроково вийшли до плей-оф чемпіонату світу.