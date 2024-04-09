Коляденко: Не відмовлятимуся від поєдинку з росіянкою на Олімпіаді-2024

Бронзова призерка Токіо-2020 у боротьбі Ірина Коляденко у Парижі-2024 готова проводити поєдинки з росіянами у нейтральному статусі.

Про це заявила сама українська спортсменка.

"Мені після Олімпійських ігор подарували квартиру, в неї прилетів снаряд, рознесло все. І в моїх близьких згоріла квартира. Тобто як я можу до них ставитися. Звісно, з негативом. У мене дисонанс у голові відбувається. Чому я маю бачити їх на змаганнях таких великих, чому у світі взагалі таке відбувається.

Я не буду відмовлятися (від поєдинку з росіянкою в нейтральному статусі – прим.), тому що я таким чином без боротьби їй дам можливість далі проходити по турнірній сітці, і тим самим собі в шкоду, що я програла, я не можу мати медалі, а їй давати шанс. Звісно, ні. Звісно, я не буду тиснути руки, я не буду тиснути тренеру руки. Тільки боротьба, все.

Запросити Україну на Ігри Дружби, які проведуть у Росії? З нас просто насміхаються. Це просто насмішка з нас. Це те, що вони нас запросили – я, звісно, до цього негативно ставлюся", - сказала Коляденко.