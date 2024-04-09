Гравці Monte змогли виїхати на престижний турнір з CS2 в Бразилії

У складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:

Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)

Сергій DemQQ Демченко (Україна)

Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)

Джек ⁠Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)

Гітіс ryu Глушаускас (Литва)

Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)

Нагадаємо, нещодавно українську команду не випустили на Intel Extreme Masters Chengdu 2024, який проходить в Китаї. Напередодні Monte зазнали поразки у кваліфікації на ESL Challenger Jönköping 2024.