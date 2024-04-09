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Гравці Monte змогли виїхати на престижний турнір з CS2 в Бразилії

Сьогодні 15:16 98 0
Гравці Monte змогли виїхати на престижний турнір з CS2 в Бразилії
#Монте

Джерело - Monte.

Гравці української кіберспортивної команди Monte перетнули кордон України і прямують на Global Esports Tour Rio 2024 з CS2, який пройде в Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зазначимо, що турнір триватиме з 18 по 20 квітня, за призовий фонд розміром 200 тисяч доларів змагатимуться 8 команд. Першим суперником українців стане бразильський paiN (15).

У складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:

  • Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)
  • Сергій DemQQ Демченко (Україна)
  • Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)
  • Джек ⁠Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)
  • Гітіс ryu Глушаускас (Литва)
  • Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)

Нагадаємо, нещодавно українську команду не випустили на Intel Extreme Masters Chengdu 2024, який проходить в Китаї. Напередодні Monte зазнали поразки у кваліфікації на ESL Challenger Jönköping 2024.

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