Гравці Monte змогли виїхати на престижний турнір з CS2 в Бразилії

Джерело - Monte.
Гравці української кіберспортивної команди Monte перетнули кордон України і прямують на Global Esports Tour Rio 2024 з CS2, який пройде в Бразилії.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Зазначимо, що турнір триватиме з 18 по 20 квітня, за призовий фонд розміром 200 тисяч доларів змагатимуться 8 команд. Першим суперником українців стане бразильський paiN (15).
У складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:
- Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)
- Сергій DemQQ Демченко (Україна)
- Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)
- Джек Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)
- Гітіс ryu Глушаускас (Литва)
- Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)
Нагадаємо, нещодавно українську команду не випустили на Intel Extreme Masters Chengdu 2024, який проходить в Китаї. Напередодні Monte зазнали поразки у кваліфікації на ESL Challenger Jönköping 2024.